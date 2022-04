Vivo X Note passa da Geekbench con un hardware di fuoco

A distanza di pochi giorni dall’evento di Vivo dell’11 aprile prossimo, quest’oggi torniamo a parlare di Vivo X Note in quanto il device è stato scovato all’interno del database di Geekbench con un hardware che ricalca le incredibili caratteristiche che abbiamo avuto modo di scoprire nel corso dei giorni scorsi.

Il device top di gamma di Vivo, infatti, si conferma ancora una volta come uno dei device Android più potenti di questo inizio 2022.

Vivo X Note passa da Geekbench con un hardware che fa paura

La tabella di Geekbench, che fa riferimento al device con codice prodotto V2170A (aka Vivo X Note), mette nero su bianco la presenza del processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 12 GB di memoria RAM e Android 12; le prestazioni indicano un punteggio in single core pari a 794 e 3158 in multi core.

Prendendo invece come riferimento le specifiche del device svelate da rumor precedenti, Vivo X Note dovrebbe montare un display AMOLED da ben 7 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (non è chiaro se con tecnologia LTPO 2.0), una fotocamera posteriore con quattro sensori (50+48+12+8 MP) e una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless.

Quando sarà disponibile Vivo X Note?

Ad oggi non abbiamo molte informazioni riguardo la disponibilità del nuovo top di gamma di Vivo, se non che sarà presentato il prossimo 11 aprile assieme a Vivo X Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda, Vivo X80 Series e Vivo Pad. Il prezzo è ancora adesso una incognita ma, considerando la scheda tecnica da top di gamma puro, è probabile che avrà un prezzo in euro (al cambio) vicino o addirittura superiore ai 1000 euro. Vi terremo informati in caso dovessero arrivare nuove informazioni a riguardo.