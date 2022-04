Vivo X Note e Vivo X Fold: cosa ci aspettiamo prima del lancio?

Fra qualche ora Vivo terrà un evento in Cina in un cui svelerà alcuni device molto discussi nelle ultime settimane, e in questo articolo andremo a riscoprire tutte le caratteristiche di due smartphone molto attesi: Vivo X Fold e Vivo X Note.

Per ognuno dei device andremo a prendere in considerazione le specifiche più importanti, tra cui: il design e il display, la fotocamera principale, l’hardware e il probabile prezzo di lancio.

Vivo X Fold e X Note: cosa ci aspettiamo

Vivo X Fold è senza ombra di dubbio il più atteso tra tutti i device che verranno presentati quest’oggi, se non altro perché si tratta del primo smartphone pieghevole della compagnia.

Display e design

I render ufficiali pubblicati nei giorni scorsi dal colosso cinese svelano un device caratterizzato da un sistema di chiusura verso l’interno – proprio come Samsung Galaxy Z Fold3, HONOR Magic V e OPPO Find N, i suoi antagonisti naturali – con un una fotocamera punch hole e angoli tondeggianti. Sul retro del device è ben visibile una fotocamera quadrupla con flash LED e lenti ZEISS, mentre lungo i lati è ben visibile il bilanciere del volume e il tasto di accensione.

Il display interno è da 8 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0, mentre sul retro troviamo un pannello da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; per entrambi sono attesi sensori di impronte integrati nel display.

Fotocamera

I render ufficiali della fotocamera principale posteriore mostrano un modulo circolare quadruplo con lenti ZEISS: il sensore principale sarà molto probabilmente un Samsung GN5 da 50 MP, seguito poi da un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore da 12 MP per foto ritratto e un sensore periscopico da 5 MP.

Hardware

È ormai certo che sotto la scocca è presente il potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1 fino a 512 GB. La batteria sarà da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W su cavo e 50W in wireless.

Prezzo e disponibilità

Ad oggi non ci sono informazioni circa il prezzo e la data di disponibilità sul mercato del device: è probabile che scopriremo queste informazioni durante l’evento di oggi.

Vivo X Note: cosa ci aspettiamo

Venendo a Vivo X Note, i render ufficiali pubblicati in queste ore lo descrivono come uno smartphone “classico” dotato di un display frontale di dimensioni piuttosto importanti.

Display e design

Frontalmente è presente un display AMOLED da 7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (molto probabilmente sarà presente anche qui la tecnologia LTPO 3.0) e sensore di impronte integrato nel display. Con tutta probabilità il display sarà curvo lungo i lati lunghi.

Fotocamera

La fotocamera del device di Vivo sarà molto simile (se non uguale) a quella di Vivo X Fold: anche qui le prime foto leak dal vivo mostrano un modulo quadruplo con lenti ZEISS. È probabile che sarà presente un sensore principale da 50 MP, uno secondario da 48 MP, uno terziario da 12 MP e un altro da 8 MP; frontalmente si può notare una fotocamera punch hole posizionata centralmente.

Hardware

Anche in questo caso sotto il cofano è atteso il potente processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Per quanto riguarda la batteria, invece, con tutta probabilità sarà presente un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless; il sistema operativo sarà Android 12.

Prezzo e disponibilità

Non abbiamo informazioni circa la disponibilità del telefono né il suo prezzo di lancio: anche in questo caso sono informazioni che scopriremo nell’evento di oggi.