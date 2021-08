Il chip sviluppato da Vivo, l'ISP V1, sarà inserito all'interno dei telefoni facenti parte della serie X70; questa line-up dovrebbe arrivare ufficialmente a settembre.

Vivo V1: cosa sappiamo sul nuovo chip?

Dopo le notizie sull'azienda al lavoro sul suo chip Image Signal Processor (ISP) auto-sviluppato, abbiamo recentemente riferito che il primo SoC si sarebbe chiamato Vivo V1; ora, tutto è stato confermato anche dal vicepresidente esecutivo dell'azienda, Hu Baishan.

Il funzionario anche confermato che i prossimi smartphone della serie X70 saranno dotati di questo nuovo processore V1 ISP. Inoltre, ha anche rivelato che i futuri device di punta del marchio saranno ufficializzati il ​​mese prossimo, ovvero a settembre.

Hu Baishan ha aggiunto che mentre la società sta procedendo con la costruzioen del suo ISP auto-sviluppato, la compagnia sta anche considerando di posizionare i chip su altre settori: Design, Immagine, Prestazioni e Sistema.

È stato riferito infine, che il colosso cinese ha impiegato circa due anni per sviluppare il proprio processore e ora si apprende, secondo quanto riferito, che la produzione di massa. Secondo quanto riferito, il reparto chip di Vivo ha un team di ricerca e sviluppo di oltre 300 membri e l'azienda sta anche cercando di riempire molti più posti vacanti nello stesso reparto assumendo nuovo personale.

Lo sviluppo è in linea con la visione a lungo termine dell'azienda, come rivelato dal fondatore e CEO di Vivo, Shen Wei, all'inizio di quest'anno. La realtà asiatica è destinata a investire pesantemente nell'innovazione tecnologica e in risorse strategiche al fine di migliorare il design, l'immagine e le prestazioni dei nuovi dispositivi portatili.

I produttori di smartphone cinesi stanno ora spendendo di più in innovazione e stanno cercando di diventare autosufficienti dopo i problemi affrontati da Huawei con i primi ban emessi dagli USA.

Anche OPPO, la consociata di Vivo, sta realizzando il suo personale chip, il quale dovrebbe essere rilasciato ufficialmente con lo serie Find X4 all'inizio del prossimo anno.

Vivo

Elettronica