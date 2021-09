Le specifiche complete del Vivo V2130A con processore Dimensity 900 sono appena state rivelate attraverso il portale cinese per la certificazione TENAA.

Vivo V2130A: cosa sappiamo?

Il mese scorso, un telefono del colosso cinese Vivo avente numero di modello V2130A, e la sua variante V2131A, è stato avvistato sul Google Play Console con alcune delle sue specifiche tecniche.

Il sito ha rivelato che il V2130A / V2131A sarà alimentato dal chipset Dimensity 900. Oggi, uno dei due device ha ricevuto l'approvazione dall'autorità cinese per le telecomunicazioni TENAA. La certificazione ha svelato tutte le specifiche tecniche più rilevanti del dispositivo in questione.

Il misterioso smartphone V2130A misura 160,87 x 74,28 x 7,49 mm e pesa 175 grammi. È probabile che possa arrivare sul mercato in tre colorazioni: Mirror Black, Cyan e Light. L'aspetto del dispositivo non è ancora noto al pubblico poiché le sue immagini non sono disponibili nell'elenco TENAA.

Il V2130A potrebbe avere un pannello AMOLED da 6,44 pollici che offre 1080 x 2400 pixel. Per la sicurezza dei dati degli utenti, dovrebbe disporre un lettore di impronte digitali sullo schermo. Ad alimentarlo troveremo una batteria da 3.970 mAh e un processore octa-core da 2,4 GHz, che sembra essere il chipset Dimensity 900 di casa MediaTek.

È probabile che il terminali possa arrivare nelle varianti da 6 GB, 8 GB e 12 GB di RAM in Cina. Ci saranno diverse opzioni per lo storage: 128 GB e 256 GB. Il dispositivo verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11.

L'unità fotografica posteriore del V2130A ha una main camera da 64 megapixel, un obiettivo secondario da 8 MPX e una macro da 2 Mega. Per le videochiamate e i selfie, ci potrebbe essere una fotocamera frontale da 32 MPX. Restate connessi per saperne di più nei giorni a venire.

