Vivo T2x è ufficiale: display STREPITOSO e mega batteria da 6000mAh

A distanza di pochi giorni dall’ultimo rumor su Vivo T2x, quest’oggi il colosso cinese ha presentato quello che potrebbe facilmente diventare uno tra i migliori battery phone del momento per via della sua incredibile batteria e della sua scheda tecnica molto ben bilanciata.

Caratterizzato da un design tipico degli smartphone economici degli OEM cinesi, Vivo T2x arriva in due colorazioni e (tristemente) con il notch centrale a goccia.

Vivo T2x: caratteristiche e prezzo

Nonostante questo, però, il pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2408 pixel) ha una caratteristica che lo rende molto interessante: il supporto alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Si contano sulle dita di una mano i device che montano un pannello con una frequenza di questo tipo, come il Motorola Moto Edge 20 in offerta su Amazon, e trovarlo in un device che arriva a poco più di 200 euro non è cosa da tutti i giorni.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 1300 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1, mentre per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore è presente un sensore principale da 50 MP e uno secondario macro da 2 MP – frontalmente è disponibile un sensore da 16 MP. Un altro aspetto molto interessante del nuovo device Vivo è la batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W: la compagnia afferma che è in grado di raggiungere il 50% di carica in appena 35 minuti.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2408 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità massima da 650 nit;

Processore MediaTek Dimensity 1300 con 8 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno UFS3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 e flash LED;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

Dimensioni: 163.87 × 75.33 × 9.21 mm;

Peso: 202.8 grammi;

Jack audio da 3.5 mm con sensore di impronte laterale;

Connettività dual SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB type-C, NFC, USB OTG;

Batteria da 6000 mAh con support alla ricarica rapida da 44W su cavo e 6W in ricarica inversa;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS 2.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Vivo è disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Mirror Black e Fog Blue ai seguenti prezzi:

8+128 GB a circa 240 euro al cambio;

8+256 GB a circa 270 euro al cambio.

Non abbiamo informazioni circa un eventuale arrivo sul mercato italiano, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

