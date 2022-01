Smartphone Vivo ancora più convenienti con il cashback

Se il 2021 di Vivo si chiude con un incredibile record, il 2022 si apre con un nuovo programma cashback che permette di acquistare smartphone Vivo con un rimborso fino a 100 euro. L'iniziativa, valida dal 24 gennaio al 20 marzo 2022, offre 100 euro di sconto per l'acquisto di Vivo X60 Pro 5G, 70 euro per l'acquisto di Vivo V21 5G e 30 euro per l'acquisto del modello Vivo Y72 5G.

Il programma cashback per gli smartphone Vivo rimborsa fino a 100 euro

Vivo X60 Pro 5G, nato in collaborazione con ZEISS, dispone di un design super sottile, tre fotocamera posteriori con sensore principale da 48 MP, tecnologia Extended RAM che estende la quantità di RAM a disposizione di 4 GB, il sistema Gimbal 2.0 per scatti sempre stabili e nitidi e un'esperienza utente di primo livello.

Vivo V21 5G dispone una Dual Spotlight frontale che, grazie all'introduzione di due flash, offre la possibilità di scattare selfie di elevata qualità. Con uno spesso di appena 7.29 mm e un peso inferiore ai 180 grammi, dispone di tutte le feature per scattare foto e registrare video di incredibile qualità.

Infine, Vivo Y72 5G è il device perfetto per gli utenti alla ricerca di uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Dotato di una batteria da 5000 mAh e una fotocamera principale da 64 MP, troviamo la presenza della tecnologia Extended RAM e altre feature pensate per un'esperienza utente senza compromessi.

Come sfruttare il cashback di Vivo, anche su Amazon

Se siete soliti acquistare gli smartphone su Amazon non c'è assolutamente problema: l'iniziativa di Vivo è valida anche per l'acquisto sull'eCommerce se completate l'acquisto cliccando i seguenti link:

Una volta acquistato il proprio smartphone preferito si potrà fare richiesta di rimborso caricando la prova di acquisto presso il sito www.vivopromo.it dal 24 gennaio al 4 aprile 2022. A fine procedura il rimborso verrà effettuato sul proprio conto corrente.