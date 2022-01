Vivo lavora a uno smartphone che nasconde la fotocamera selfie

Vivo è in vena di sviluppare smartphone davvero singolari: dopo la presentazione di Vivo V23 e V23 Pro con doppia fotocamera seflie, in queste ore un inedito brevetto mostra uno smartphone Vivo con display arrotolabile in grado di nascondere la fotocamera selfie. Infatti, secondo la documentazione pubblicata dal WIPO (World Intellectual Property Office), scopriamo che il colosso cinese sta lavorando a un device in grado di ruotare lungo l'asse verticale al fine di nascondere il sensore frontale punch hole.

Questo brevetto mostra uno smartphone Vivo con display arrotolabile

Oggigiorno la quasi totalità degli smartphone in commercio dispone di una fotocamera frontale di tipo punch hole – a eccezione degli iPhone dal modello iPhone X in poi e gli smartphone Android di fascia bassa con notch a goccia -, ma Vivo è l'unica azienda attivamente impegnata nello studio di un sistema per offrire agli utenti un'esperienza di utilizzo senza alcun tipo di interruzioni.

Malgrado la scarsità di dettagli tecnici relativi al tipo di implementazione del sistema di avvolgimento del display, si può presumere che il sistema di rulli entri in azione nel momento in cui l'utente attivi la fotocamera frontale per scattare selfie o per partecipare a video chiamate. In questo caso il sistema procederà a scorrere verso il basso per rendere operativo il sensore per poi ritornare nella posizione iniziale; non è chiaro se in questo stato il sensore fungerà da fotocamera posteriore o se viene nascosto dal telaio del dispositivo.

