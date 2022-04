Vivo S15e, nuovo medio gamma con Exynos 1080 in arrivo a breve

In attesa che Vivo presenti la nuova serie di smartphone di fascia alta Vivo X80, un leak svela che il colosso cinese è pronto a lanciare anche Vivo S15e: si tratta di un nuovo medio gamma dotato di processore Exynos 1080 in arrivo il 25 di questo mese.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il colosso cinese ha in cantiere anche un nuovo medio gamma il cui design della fotocamera posteriore ricorda quello di Realme 9i.

Un leak svela Vivo S15e, nuovo medio gamma con Exynos 1080

Frontalmente sappiamo che il device monta un display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e notch a goccia con fotocamera da 16 MP; il design, anche in questo caso, è tipico degli smartphone Android di fascia economica con la cornice inferiore (la classica gobba) ben pronunciata.

Sotto il cofano, come dicevamo in apertura, è presente il processore Exynos 1080 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Posteriormente la fotocamera tripla è costituita da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre per quanto riguarda l’autonomia è presente una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W. Il tutto è gestito da Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Resta solo da scoprire il prezzo di vendita, di cui avremo sicuramente qualche notizia nel corso dei prossimi giorni.

Scheda tecnica (RUMOR)