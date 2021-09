Secondo quanto riferito, Vivo S10e verrà lanciato insieme agli smartphone della serie X70 nel corso dell'evento del prossimo 9 settembre.

Vivo S1e: cosa sappiamo?

Vivo si sta preparando per lanciare la sua line-up di dispositivi premium di prossima generazione: la serie X70, la quale include tre modelli: l'iterazione standard, la gamma Pro e la variante Pro+. È stato anche confermato che questi gadget verranno forniti con il chip Vivo V1 Image Signal Processing (ISP) sviluppato dall'azienda.

In vista del lancio degli smartphone della serie X70, un nuovo telefono dell'azienda è stato recentemente avvistato su TENAA, avente il numero di modello V2130A. Ora, un nuovo rapporto afferma che si tratta del device Vivo S10e.

Il rapporto ipotizza anche che il suddetto terminale potrebbe essere lanciato insieme agli smartphone della serie Vivo X70 il 9 settembre. Tuttavia, finora non c'è una tale indicazione dalla società cinese.

Per chi non lo sapesse, la società ha lanciato la serie la gamma S10 a luglio di quest'anno, la quale include due modelli: la variante standard e la Pro. Entrambe sono alimentate dal chipset MediaTek Dimensity 1100 e dispongono fino a 12 GB di RAM.

Come indica il nome, l'S10e sarà una versione “lite” della gamma. L'elenco TENAA rivela che il telefono sarà dotato di un display AMOLED da 6,44 pollici con una risoluzione dello schermo di 1080 x 2400 pixel.

Sotto il cofano, il dispositivo sarà alimentato dal processore octa-core MediaTek Dimensity 900 con clock a 2,4 GHz. È probabile che sia disponibile in tre opzioni di RAM: 6 GB, 8 GB e 12 GB, abbinate a 128 GB o 256 GB di memoria interna.

Verrà fornito con una configurazione a tripla lente sul retro, composta da un sensore primario da 64 megapixel, un obiettivo secondario da 8 megapixel, una terza ottica da 2 megapixel. Sul lato anteriore, ci sarà uno snapper selfie da 32 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Lo smartphone eseguirà il sistema operativo Android 11 out of the box insieme all'interfaccia utente Realme UI. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 3.970 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 44 W.

