Le specifiche tecniche complete del nuovissimo Vivo S10 Pro sono state confermate a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale.

Vivo S10 Pro: le specifiche tecniche

La serie Vivo S10 diverrà ufficiale domani in Cina. La gamma ha due telefoni in serbo per il pubblico, ovvero S10 e S10 Pro. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che entrambi i modelli abbiano specifiche identiche e differiscano principalmente nel reparto fotografico. Le specifiche complete dell'S10 Pro sono state rivelate oggi attraverso il portale di TENAA.

Il device avente numero di modello V2121A ha rivelato che il portatile misura 158,2 x 73,6 mm e il suo spessore è di soli 7,29 mm. Il dispositivo pesa solo 173 grammi nonostante contenga una batteria da 3.970 mAh. Rapporti precedenti hanno rivelato che supporta la ricarica rapida da 44 W.

L'S10 Pro ha un display S-AMOLED FHD+ da 6,44 pollici con un notch più ampio. L'elenco conferma che la tacca del display ospita una fotocamera principale per i selfie da 44 megapixel e un obiettivo secondario da 8 megapixel. Il fingerprint è integrato all'interno del pannello.

Il pannello posteriore dell'S10 Pro ha un modulo fotografico squadrato che comprende una main camera da 108 megapixel, un obiettivo secondario da 8 megapixel, una lente da 2 megapixel e un flash LED. Il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 11.

Il processore octa-core da 2,6 GHz menzionato nell'elenco è il chip Dimensity 1100. Il telefono dovrebbe essere rilasciato in Cina nelle seguenti opzioni RAM: 6 GB, 8 GB e 12 GB e lo storage disponibile dovrebbe essere di 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Il Vivo S10 standard invece, non è ancora apparso presso il TENAA. Si ipotizza che verrà fornito con una configurazione a tripla lente da 64 megapixel e un sistema di doppia camera selfie sull'anteriore. Ancora pochi giorni per conoscere tutti i dettagli; portate pazienza. Ci siamo quasi.

