In queste ore sono emerse le specifiche tecniche chiave del nuovo Vivo S10 Pro; il device è stato avvistato all'interno del Google Play Console.

Vivo S10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Mercoledì prossimo (domani), Vivo annuncerà gli smartphone S10 e S10 Pro. Prima del lancio, il telefono è stato individuato con le sue specifiche tecniche chiave su Google Play Console. Inoltre, un video apparso su Weibo mostra che la sua back cover è sensibile alla luce ultravioletta.

L'elenco del Play Console conferma che il Vivo S10 Pro (numero di modello V2121A) è alimentato dal chip Dimensity 1100 e da banchi RAM da 12 GB ciascuno. Il dispositivo supporta la risoluzione Full HD+ e si avvia con il sistema operativo Android 11.

[EXCLUSIVE] Vivo S10 Pro (V2121A) listed on Google Play Console with Mediatek Dimensity 1100 Soc.



Vivo S10 Pro Specifications:

– FHD+ Notch display

– Mediatek Dimensity 1100 Soc

– 12GB RAM

– Android 11#VivoS10Pro #Vivo pic.twitter.com/bAoUabG7n2 — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) July 12, 2021

Il display dell'S10 Pro ha una tacca più ampia, che probabilmente ospita un sistema di doppia snapper selfie da 44 megapixel. La parte posteriore del telefono è dotata di un'unità a tripla lente, guidata da una main camera da 108 megapixel.

Il dispositivo dovrebbe avere fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. È stato recentemente avvistato con una batteria da 3.970 mAh al TENAA e probabilmente arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 44 W. Per quanto riguarda il modello standard, è probabile che questo arrivi con specifiche identiche all'S10 Pro. L'unica grande differenza tra i due riguarderebbe il sistema a tripla fotocamera da 64 megapixel.

Tornando all'S10 Pro, un video apparso su Weibo rivela che il suo pannello posteriore blu sfumato può diventare più scuro se esposto alla luce UV. Inoltre, il video mostra anche come viene utilizzata la luce UV per imprimere un design sul guscio posteriore del dispositivo. Si spera che Vivo condivida maggiori dettagli su questo durante l'evento di lancio della serie S10 che si terrà domani: restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

