All'interno del portale di TENAA è appena stato avvistato il Vivo S10; inoltre, le sue specifiche tecniche principali sono appena state rivelate in un nuovo leak. L'OEM cinese annuncerà gli smartphone S10 e S10 Pro il 15 luglio in Cina. Questi telefoni arriveranno come gli eredi della gamma S9 che ha debuttato all'inizio di quest'anno. Un nuovo device con numero di modello V2121A è apparso nel database della certificazione TENAA cinese. Si ipotizza che questo possa essere una delle iterazioni delle imminenti serie di telefoni prossimi al debutto.

Vivo S10 Series: facciamo il punto

Lo smartphone V2121A certificato TENAA misura 158,20 x 73,67 x 7,29 mm e ospita un display da 6,44 pollici. Il terminale inoltre, presenterà una batteria da 3.970 mAh, il sistema operativo Android 11 e un modem per la connettività 5G.

Non è chiaro se questo device avvistato sia il modello standard o la versione premium. Il TENAA dovrebbe svelare ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, sulle features del dispositivo nei giorni a venire. Non di meno, mostrerà le prime immagini del prodotto. Nel frattempo, il tipster Digital Chat Station ha condiviso i dettagli chiave dei due smartphone in arrivo.

S10 sfoggerà un display notch OLED da 6,44 pollici che offre una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 90Hz , secondo la nuova fuga di notizie. Sarà caratterizzato da una configurazione a doppia lente anteriore con main camera da 44 megapixel; posteriormente invece, ci sarà un sistema a tripla lente con sensore principale da 64 megapixel. Sotto la scocca, sarà presente un chip Dimensity 1100 e il supporto per la ricarica rapida da 44 W.

S10 Pro potrebbe differire dall'S10 nel comparto fotografico principale. Invece di un obiettivo da 64 megapixel, l'S10 Pro potrebbe essere dotato di un'ottica da 108 megapixel. Precedenti indiscrezioni hanno rivelato che la serie S10 offrirà storage UFS 3.1, fino a 12 GB di RAM LPDDR4x, 4 GB di RAM virtuale, NFC e OriginOS basata su Android 11. L'informatore ha affermato che la serie Vivo S10 avrà un prezzo di circa 3.000 Yuan (434 dollari al cambio).

Vivo

Smartphone