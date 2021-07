In queste ore è appena stata rivelata la data di lancio dei nuovi Vivo S10 e S10 Pro. Non di meno, è stata confermata la tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP.

Vivo S10 e S10 Pro: le specifiche tecniche

Diversi rapporti hanno affermato che Vivo rilascerà la serie di smartphone S10 in Cina questo mese. Ora, l'azienda ha confermato che il modello standard uscirà il 15 luglio all'interno del mercato locale.

Lisa del gruppo Blackpink, che ha fatto da testimonial con i modelli precedenti (S7 e S9), promuoverà la gamma in arrivo. Il testo cinese in basso a destra del poster afferma che il device mostrato nel teaser è l'S10 Pro. La gamma precedente invece, includeva due smartphone: S9e e S9, alimentati rispettivamente dai chipset Dimensity 820 e Dimensity 1100. È probabile che la serie 2021 possa comprendere la variante vanilla e la Pro.

Nel poster emerso, l'iterazione di punta sfoggia una meravigliosa finitura blu sfumata come la serie precedente S9. Le fughe di notizie hanno confermato che l'S10 Pro sarà il primo device dell'azienda a presentare una main camera da 108 megapixel.

Specifiche S10 Pro (RUMOR)

È probabile che il flagship S10 ospiti un display AMOLED FHD+ 90Hz da 6,44 pollici con una tacca più grande per le sue doppie fotocamere frontali da 44 megapixel. È probabile che il Dimensity 1100 alimenterà il prodotto con 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4x.

Non di meno, l'S10 Pro dovrebbe offrire 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Sebbene non ci siano notizie sulla capacità della batteria, si ipotizza che questo possa supportare la fast charge rapida da 44 W. Non ci sono informazioni sulle fotocamere ausiliarie dell'S10 Pro. Potrà offrire agli utenti altre funzionalità come il sensore di impronte digitali sullo schermo, il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente OriginOS 1.0 e il supporto all'NFC.

Vivo

Smartphone