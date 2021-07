Il nuovo Vivo S10 è appena apparso all'interno di un nuovo poster promozionali in un negozio fisico; questo significa che ci stiamo avvicinando al lancio ufficiale del device.

Vivo S10: cosa sappiamo?

Il mese scorso, il Vivo S10 è apparso in diverse fughe di notizie che mostravano il suo design e i suoi punti salienti. All'inizio di questo mese, lo smartphone è arrivato sulla certificazione Geekbench rivelando le specifiche chiave. Oggi, i poster promozionali del suddetto device sono stati visualizzati all'interno di uno store fisico in Cina.

I poster del nuovo telefono dell'OEM asiatico suggeriscono che il debutto è più vicino del previsto. Il telefono sembra sfoggiare una tinta sfumata che mostra la back cover e il form factor sottile. L'azienda afferma che il telefono verrà fornito con un display avente un notche e vanterà tre fotocamere posteriori.

Inoltre, una fuga di notizie precedente ha rivelato il colore sfumato lucido. Si può notare un flash a doppio LED inserito tra l'obiettivo principale e quello secondario. Lo smartphone è stato visto anche all'interno di banner promozionali in Cina che hanno rivelati i suoi principali punti di forza: le lenti posteriori triple con main camera da 108 MP, la selfie-cam da 44 MP e il chipset Dimensity 1100.

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in due varianti: una da 8 GB e una da 12 GB con memoria interna da 128 GB e 256 GB. Si dice che questo device disponga di una batteria con supporto per la ricarica rapida da 44 W. Si vocifea anche che possa passare dallo 0% al 38% in soli 15 minuti. Il dispositivo è stato visto funzionare con Android 11 e dovrebbe avere la FunTouchOS su di esso.

Il Vivo S10 sarà il successore del Vivo S9 lanciato all'inizio di quest'anno con un prezzo di partenza du 2.999 CNY ($ 464). Sebbene non ci siano conferme ufficiali, possiamo aspettarci che il nuovo modello abbia un prezzo simile.

Vivo

Smartphone