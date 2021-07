Si prevede che Vivo lancerà presto un nuovo smartphone della serie S nel suo paese d'origine, la Cina, alla fine di questo mese. Il dispositivo sarà il successore dell'S9, soprannominato S10. Prima del debutto ufficiale, alcuni dettagli del device sono già emersi online.

Vivo S10: cosa sappiamo del nuovo top di gamma?

Ora, il dispositivo è passato attraverso la piattaforma di benchmark Geekbench, confermando alcune delle funzionalità del prodotto in arrivo. Il portale ha appena rivelato che lo smartphone ha il numero di modello V2121A.

È stato confermato che sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1100 e pare che godrà di banchi RAM fino a 12 GB. Ci aspettiamo anche un'iterazione da 8 GB di RAM; il telefono avrà probabilmente 128 GB e 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone eseguirà il sistema operativo Android 11 pronto all'uso con OriginOS dell'azienda in cima. Nella piattaforma di benchmarking, il dispositivo è riuscito a ottenere 647 e 2398 punti nei test single-core e multi-core.

Precedenti fughe di notizie hanno rivelato che il terminale presenterà un display Full HD+ da 6,44 pollici e una configurazione a tripla lente composta da un sensore principale da 108 megapixel. Dovrebbe anche avere uno snapper frontale da 44 megapixel, ma altri dettagli non sono ancora noti. Sebbene la capacità della batteria rimanga sconosciuta, si dice che supporti la tecnologia di ricarica rapida da 44 W che è in grado di caricare il telefono fino al 38% in soli 15 minuti.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'OEM cinese ha intenzione di svelare il suo primo tablet nel corso dei prossimi mesi; Vivo Pad (questo il nome ufficioso emerso in rete) dovrebbe essere un prodotto di fascia medio-alta che mira a sfidare competitor come il futuro Mi Pad 5 di Xiaomi e i tablet di casa Huawei. Per questi e altri aggiornamenti, continuate a seguirci restando connessi. Vi terremo informati.

