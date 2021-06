Abbiamo già detto per miriadi di volte che il mercato degli smartphone è troppo saturo e che i produttori di smartphone tradizionali sono alla ricerca di nuovi mercati. E le prime categorie che stanno guardando sono quelle vicine ai device. Tra questi, possiamo citare tablet, smartwatch, prodotti TWS, ecc. Vivo è uno di quei marchi che da molti anni si concentra sui telefoni ma pare che entrerà presto in nuovi settori. Come suggerito da un noto tipster Weibo, il primo tablet del colosso cinese ha già superato la certificazione TUV Rheinland, e ha suggerito che il suo debutto è prossimo. Non si sa molto dal documento di certificazione, ma possiamo vedere che avrà una batteria con capacità nominale di 7860 mAh (la capacità nominale è 8040 mAh).

Vivo: il design del tablet

La parte anteriore del tablet adotterà il tradizionale design a schermo intero. Inoltre, il modulo della fotocamera sul retro utilizzerà il formato standard dellazienda visto sui terminali del brand: ci saranno due lenti. Sul lato destro del tablet, non mancheranno i tasti di accensione e volume.

Vivo ha richiesto la registrazione di iQOO Pad, iQOO Book, NEX Book, NEX Pad e altri marchi nel giugno dello scorso anno. Sono tutti “nomi di tablet“. Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che la società lancerà non uno ma diversi prodotti in commercio. Tuttavia, vale la pena ricordare che ha anche recentemente registrato il nome Vivo Pad presso il marchio EUIPO. La data di deposito del marchio è il 18 giugno 2021.

Al momento, non abbiamo informazioni su quando il primo tablet arriverà sul mercato. Ma dobbiamo ricordare che questo produttore avrebbe dovuto lanciare il dispositivo all'evento di lancio dell'X60 Pro+. Come capirete anche voi, a quel tempo, non abbiamo visto alcun prodotto simile sul palco. Per ora, ci sono molte voci che suggeriscono che questo gadget possa arrivare nella prima metà del 2021.

Ad ogni modo, una volta uscito il primo terminale, questo competerà con il nuovissimo Mi Pad 5 di Xiaomi e con i MatePad di Huawei. Sarà abbastanza difficile fare loro una dura competizione.

