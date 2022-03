Vivo Pad si mostra in alcune foto: prende troppo spunto dall'iPad?

A distanza di poche ore dalla immagine leak di Vivo Pad in tutta probabilità proveniente da materiale commerciale, quest'oggi abbiamo la possibilità di ammirare alcune foto del tablet che lo svelano a 360°.

Anche in questo caso si tratta di immagini commerciali, di quelle che vengono spesso inserite nelle brochure e nelle pagine prodotto sui siti ufficiali.

Vivo Pad è stato completamente svelato da alcune foto leak dal vivo

Partendo dal retro del device, le immagini mettono in risalto la fotocamera principale con modulo circolare con molto probabilmente due sensori – uno principale e uno ultra grandangolare?

Proseguendo con le immagini commerciali, Vivo Pad sarà molto probabilmente accompagnato anche da una tastiera Bluetooth con un trackpad piuttosto generoso: con tutta probabilità la personalizzazione Android ColorOS 12 offrirà pieno supporto con gesture e swipe con due dita per gestire l'interfaccia grafica sfruttando il meno possibile il display touch.

Non manca nemmeno il supporto alla stylus e in generale possiamo notare un design del tablet dal forte sapore premium, forse anche un po' troppo ispirato agli ultimi modelli di iPad di Apple. Secondo le immagini leak, inoltre, è lecito presumere che il device sarà presentato almeno con due colorazioni: una con sfumature scure e una chiara tendente al celeste chiaro.

Scheda tecnica Vivo Pad (RUMOR)

Con tutta probabilità Vivo Pad sarà munito di un display da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel con aspect ratio in 16:10 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le immagini mostrano una buona ottimizzazione delle cornici, mentre per quanto riguarda il processore è molto probabile che sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 870.

Quando verrà presentato Vivo Pad?

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali per quanto riguarda la probabile data di presentazione del tablet di Vivo, il leak di oggi (e delle scorse ore) ci indica che l'azienda ha ormai tutto pronto per il lancio. Stando alle ultime informazioni pubblicate in rete, è probabile che l'azienda presenterà il tablet entro la prima metà del 2022.