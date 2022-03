Vivo Pad si mostra in un leak: l'iPad Pro ha un nuovo avversario?

Nel giorno in cui scopriamo che Vivo ha intenzione di portare il design della fotocamera circolare di Vivo X Note anche su altri smartphone, viene pubblicata per la prima volta una immagine marketing “ufficiale” di Vivo Pad.

Infatti, in base alle indicazioni svelate in queste ore dal sempre affidabile Digital Chat Station in rete, abbiamo l'opportunità di scoprire come sarà il design del primo tablet di Vivo una volta pronto per il lancio sul mercato.

Vivo Pad: il design è stato svelato da una immagine marketing “ufficale”

Sebbene l'immagine condivisa sia a bassissima risoluzione – che gran peccato -, abbiamo comunque l'opportunità di farci un'idea di come dovrebbe apparire il device in tutta la sua gloria. Innanzitutto possiamo notare una informazione piuttosto importante: Vivo Pad supporterà accessori esterni come la tastiera/cover Bluetooth e una stylus – la si può notare “agganciata” sulla cornice superiore del device, possibilmente grazie a un laccio magnetico che permette di riporla senza farla cadere – e monterà una fotocamera posteriore con un modulo piuttosto vistoso.

Sembra, inoltre, che il tablet abbia il supporto alla ricarica wireless a induzione, una feature solitamente esclusiva dei tablet di fascia medio alta come la serie Samsung Galaxy Tab S8 e molti altri.

Vivo Pad: le probabili specifiche

Le uniche informazioni disponibili circa la probabile scheda tecnica parlano di un display da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel con aspect ratio in 16:10 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Per quanto riguarda il processore, invece, è probabile che il device farà affidamento sul Qualcomm Snapdragon 870.

Quando sarà disponibile il tablet di Vivo?

È piuttosto difficile (se non impossibile) dare una risposta precisa a questa domanda. Considerando gli ultimi rumor pubblicati in rete in questo periodo, è possibile che il device sarà presentato durante la prima metà di quest'anno. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.