Vivo Pad: nuovi leak svelano il design dell'anti iPad

Dopo le ultime indiscrezioni su Vivo Pad annunciate da Digital Chat Station, in queste ore il leaker ha pubblicato nuove informazioni e leak circa il design di Vivo Pad. Dalle prime informazioni svelate su Weibo, scopriamo che i render del primo tablet del colosso cinese mostrano un device dal forte sapore premium evidentemente realizzato per competere contro la linea iPad di Apple.

Il design di Vivo Pad è stato svelato da un leak

I disegni tecnici svelano un device con cornici estremamente ottimizzate per garantire un rapporto telaio/display superiore al 90%, mentre lungo i lati è possibile notare i tasti fisici di accensione/spegnimento e per la gestione del volume – è possibile notare l'assenza del classico bilanciere del volume al cui posto sono presenti due tasti fisici separati.

Il retro, invece, dovrebbe montare un comparto fotografico doppio in qualche modo simile alla fotocamera principale della serie di smartphone Vivo X70. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, purtroppo, non ci sono ulteriori novità in merito: restano ancora valide le indiscrezioni pubblicate dal leaker Digital Chat Station che parlano del processore Qualcomm Snapdragon 870 e di un display ad alta frequenza di aggiornamento.

Allo stato attuale mancano diversi dettagli su Vivo Pad, ma le ultime indiscrezioni stanno delineando i contorni di un dispositivo molto interessante.