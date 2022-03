Vivo: la fotocamera circolare di X Note arriverà su altri smartphone?

A distanza di poche ore dal leak che ha svelato alcuni dettagli su Vivo X Note, X Fold e X80, sembra che il colosso cinese abbia intenzione di presentare sul mercato una serie di nuovi smartphone dotati dello stesso modulo fotografico circolare che con tutta probabilità farà il suo sbarco su Vivo X Note.

Infatti, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete dal sempre affidabile Digital Chat Station, ci sono chiare evidenze che Vivo utilizzerà questa soluzione per un numero non ben precisato di dispositivi mobile.

Vivo ha in cantiere altri smartphone con la fotocamera di Vivo X Note

Prendendo per buona l’immagine pubblicata dal leaker su Weibo, si vede molto bene il logo dell’azienda ZEISS di fianco la fotocamera: è un chiaro riferimento che la compagnia abbia intenzione di continuare a sfruttare il know how di ZEISS per quanto riguarda l’esperienza fotografica su mobile.

Scheda tecnica (RUMOR)

Prendendo per buone le indiscrezioni finora disponibili in rete sulle probabili specifiche tecniche di Vivo X Note, si ritiene che il nuovo smartphone di Vivo possa montare un display AMOLED (Samsung E5) da 7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (non è chiaro se disporrà della tecnologia LTPO 2.0 per il refresh dinamico) e una fotocamera punch hole centrale. Per quanto riguarda l’hardware, invece, il device di Vivo sarà quasi certamente munito del processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da massimo 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio interno e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless.

Infine, venendo al modulo fotografico principale, si crede che Vivo X Note possa montare un modulo quadruplo con sensore principale Samsung S5KGN1 da 50 MP, un sensore Sony IMX598 da 48 MP, un sensore Sony IMX663 da 12 MP e un sensore OV08A10 da 8 MP con zoom 5x.