Vivo NEX 5: tre motivi per cui sarà lo smartphone definitivo

Vivo, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, starebbe lavorando a un nuovo smartphone di fascia alta: Vivo NEX 5. Le specifiche di questo device lo dipingono come il punto di riferimento del mercato non solo per quanto riguarda la scheda tecnica, ma anche per le tecnologie potenzialmente impiegate in questo device.

Le specifiche leak di Vivo NEX 5 fanno paura

Sembra che Vivo NEX 5 monterà un generosissimo pannello AMOLED da 7 pollici – quasi quanto uno dei tanti tablet presenti in circolazione – con risoluzione QHD+, tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il pannello dovrebbe essere l'ottimo Samsung E5 con luminosità massima pari a 1500 nits.

Expected #VivoNex5 specs:



-7" E5 AMOLED curved screen

-2K resolution, LTPO 2.0

-120Hz refresh rate

-1500nits

-10bit panel

-Snapdragon 8 Gen 1

-LPDDR5x, UFS 3.1

-50MP (Samsung GN1) with OIS

-48MP ultra wide

-12MP potrait

-8MP telephoto (OIS)



Via:https://t.co/uVqlTfnAPw#Vivo pic.twitter.com/jGgHbG2OBQ — Tech Agent (@techagent26) January 19, 2022

Sotto la scocca è atteso il potente processore mobile di nuova generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, al cui fianco è attesa una RAM di tipo LPDDR5X e spazio di archiviazione ultra veloce di tipo UFS 3.1: non c'è da scherzare da questo punto di vista in quanto Vivo avrebbe intenzione di montare ben 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno.

Il comparto fotografico punta alto con quattro fotocamere posteriori costituite da un sensore principale da 50 MP (si parla del sensore Samsung GN1 con supporto OIS), un sensore Sony IMX598 ultra grandangolare da 48 MP, un sensore Sony IMX663 da 12 MP per le fotografie macro e un sensore telescopico da 8 MP con OIS, zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 60x.

La batteria da ben 5000 mAh farebbe ricorso alla ricarica rapida a 80 W su cavo e 50 W in wireless per offrire una lunga autonomia a fronte di un breve tempo di carica, mentre per quanto riguarda il sistema operativo è molto probabile che Vivo NEX 5 monterà Android 12 fin dalla prima accensione. Insomma, le specifiche leak di Vivo NEX 5 lo renderanno uno dei device più interessanti di questo 2022, non credete?