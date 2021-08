Poche ore fa, due nuovi dispositivi tarati Vivo sono stati elencati sul sito di Google Play Console: ecco di cosa si tratta.

Vivo: smartphone in arrivo?

Due device, contrassegnati dai numeri di modello V2130A e V2131A – entrambi già apparsi su altri siti di certificazione – hanno fatto la loro comparsa su Google Play Console con alcuni dettagli interessanti.

Come si può evincere dall'immagine di seguito, i due misteriosi dispositivi dispongono di un display Single Punch-Hole (al centro) con risoluzione Full-HD+ (2400*1080p) e 480 DPI/Screen Density. Inoltre, in entrambi i modelli sono presenti 8 Giga di RAM e il chipset di fascia media premium Dimensity 900 sotto il cofano.

In termini di configurazioni dei core, il Dimensity 900 dispone di un totale di otto core in cui sono presenti due core Cortex-A78 (con clock a 2,4 GHz) e sei core Cortex-A55 a risparmio energetico (con clock a 2,0 GHz). Ricordiamo che il processore si basa sull'ultimo processo di produzione a 6 nm di Mediatek.

L'elenco menziona anche che la versione di Android sia su V2130A che su V2131A è l'ultimo Android 11, mentre la versione OpenGL ES è la 3.2. Tuttavia, è anche possibile che entrambi i numeri di modello possono appartenere ad un singolo dispositivo.

In precedenza, il modello vivo V2130A è stato elencato nella certificazione 3C, che ha rivelato la dotazione di un caricabatterie da 44 W, già utilizzato dall'azienda sul iQOO Neo 3S.

È stato anche riferito che il numero di modello V2130A potrebbe appartenere alla prossima serie Vivo X70; non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni per scoprire qualcosa in più su questi (o questo) misterioso terminale.

