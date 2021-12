Vivo brevetta un device che sfida l'OPPO X 2021

Vivo ha appena brevettato il telefono avente un “display estensibile“, simile a quello visto con il futuristico concept phone OPPO X 2021.

Cosa sappiamo del nuovo brevetto di Vivo?

Il futuro degli smartphone potrebbe non essere pieghevole ma scorrevole, poiché un rapporto di 91mobiles emerso poche ore fa ci fornisce una prima occhiata da un brevetto depositato dalla compagnia presso la World Intellectual Property Organization nel maggio 2021. Il patent è stato pubblicato il 2 dicembre e contiene immagini del concept phone avente display con scorrimento laterale.

I disegni del brevetto mostrano che il telefono avrà uno schermo estensibile capace di espandersi da destra a sinistra fornendo così all'utente ulteriore spazio sullo schermo. Il telefono estensibile della compagnia cinese si dovrebbe poi allargare dalla colonna vertebrale destra per ritornare in stato di riposo quando non viene utilizzato.

Non di meno, dovrebbe essere dotato di un motore che, quando viene attivato, fa emergere automaticamente il pannello aggiuntivo. Lo schermo potrebbe essere espandibile manualmente con l'aiuto di un pulsante o un trigger fisico, mentre alcune attività come l'accesso alla fotocamera posteriore potrebbero attivare questa risposta in maniera automatica poiché è possibile osservare un modulo a tripla lente sul lato sinistro del telefono, che si mostra quando il schermo viene aperto in tutta la sua totalità.

La griglia dell'altoparlante può essere vista nella parte superiore, mentre la porta USB Type-C si trova sulla colonna vertebrale destra. Il telefono ha un foro sulla parte anteriore per il selfie snapper.

Vivo non è la prima azienda a provare le sue mani sul telefono scorrevole, poiché OPPO ha già realizzato un concept phone soprannominato OPPO X nel 2021. Detto questo, nessuno smartphone scorrevole è ancora disponibile in commercio.

Poiché il telefono scorrevole di casa Vivo è ancora in fase di brevetto, non sappiamo se arriverà davvero sul mercato o se la compagnia sta solo ipotizzando l'adozione di un meccanismo slide per un suo futuro device. Vi terremo aggiornati.