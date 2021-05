HTC ha presentato i suoi nuovi headset per realtà virtuale focalizzati per il settore business: si chiamano Vive Pro 2 e Focus 3 e hanno entrambi uno schermo 5K rinnovato. Diamo uno sguardo alle caratteristiche sui due visori VR che, tra l’altro, si concentrano sugli utenti aziendali e non sul consumatore ordinario.

HTC Vive Focus 3: cos’è e come funziona?

La caratteristica più importante del Vive Focus 3 è il suo display impressionante. L’headset VR utilizza un singolo pannello 2448 x 1600 per ciascun occhio. La frequenza di aggiornamento del display è di 90 Hz, un miglioramento rispetto ai suoi predecessori. Il pannello supera di gran lunga i marchi nello spettro di fascia alta, come Oculus Quest 2 e HP Reverb G2.

Il design complessivo del terminale riflette miglioramenti sostanziali in vari ambiti che rendono il prodotto un’alternativa di prim’ordine per le aziende. HTC afferma di aver prodotto un’uscita audio migliorata che garantirà la privacy audio, limitando la quantità di suono che gli estranei possono sentire .

Non di meno, il device ha una levetta analogica in stile touch, due grilletti, due pulsanti frontali e un pulsante menù su ciascun controller. Tuttavia, il tracciamento delle mani è una funzionalità assente sul Vive Focus 3, a differenza di Oculus Quest 2.

Secondo il direttore generale di HTC Vive Dan O’Brien, Vive Focus 3 è un prodotto migliore di Oculus Quest 2 in termini di risoluzione dello schermo, batteria sostituibile ed ergonomia e prestazioni complessive. L’azienda ritiene che il prodotto sia un dispositivo migliore del Quest 2. Inoltre non ha bisogno di un account di social media per accedere al dispositivo, a differenza del Quest 2. O’Brien insiste sul fatto che l’azienda si concentra ancora sui prodotti di consumo, anche se continuerà a propendere per il segmento delle imprese come modello di business sostenibile in questo momento.

Da parte sua, Vive Pro 2 presenta anche uno schermo 5K rinnovato e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È un visore VR molto confortevole e costerà $ 749 da solo e $ 1.399 con le stazioni base SteamVR e i controller Vive. Infine, questo ha anche un ampio campo visivo di 120 gradi, distribuito su di un sistema a doppia lente sovrapposta.

I preordini per il modello standalone Vive Pro 2 sono iniziati e il kit VR completo sarà disponibile il 4 giugno per $ 1.399. Il Vive Focus 3 sarà venduto per $ 1.300 e arriverà il 27 giugno.

