Una pubblicazione emersa in queste ore suggerisce che HTC presenterà due cuffie VR premium durante il suo evento Vivecon questo mese. Le due headset focalizzate sul business avranno funzionalità di realtà virtuale; molto probabilmente, si tratta dei modelli Vive Focus 3 Business Edition e Vive Pro 2 per PC-VR.

Uno sguardo approfondito sui nuovi visori VR di HTC

Vive Focus 3 Business Edition è un visore autonomo erede del Vive Focus Plus e fornirebbe ulteriori miglioramenti e funzionalità rispetto al suo predecessore. HTC negli ultimi anni ha prodotto alcuni headset ben progettati e confortevoli, e le due aggiunte potrebbero non essere diverse. L’evento Vivecon si terrà virtualmente dall’11 al 12 maggio. HTC aveva twittato ieri sull’imminente rilascio di un visore VR e ha fornito una vista di uno dei dispositivi, come promozione per l’evento Vivecon 2021. Il tweet ha anticipato che la società stesse per svelare la tecnologia di trasformazione per le aziende implementando la realtà virtuale.

Le cuffie VR erano state avvistate specificamente sul sito di e-commerce europeo Alzashop con un prezzo di $ 1.772 per Vive Focus 3 e $ 1.012 per Vive Pro 2, rispettivamente. Il portale ha anche menzionato il 20 maggio come data di rilascio per entrambi i terminali.

HTC competerà con Oculus, leader nel segmento di fascia media e alta di visori VR per le aziende. Ad aprile, una fuga di notizie dalla World Design Guide ha mostrato che HTC stava progettando un visore VR orientato al fitness chiamato Vive Air che potrebbe essere paragonabile a Oculus Quest. È stato ipotizzato che questo fosse solo un concept di design, ma i nuovi headset HTC VR potrebbero avere una somiglianza ravvicinata con il Vive Air trapelato lo scorso mese. Tuttavia è un peccato che l’OEM di Taiwan non rilasci prodotti simili per il consumatore finale, ma capiamo le esigenze del brand e il target di riferimento a cui punta.

