Vision Pro scalda i motori, lancio internazionale a luglio?

Dopo il debutto ad inizio anno negli Stati Uniti, Vision Pro si starebbe preparando al lancio internazionale. Le ultime indiscrezioni rilanciate dal portale macrumors.com sostengono che il debutto del sofisticato visore di Apple al di fuori degli USA dovrebbe avvenire nella seconda metà del mese di luglio.

Soltanto alcuni giorni fa era stato Mark Gurman di Bloomberg a indicare come Apple Vision Pro fosse in procinto di fare il suo debutto nel mercato europeo, anche se solo in due nazioni, Francia e Germania. Gli altri nuovi mercati citati dal ben informato Gurman erano stati Australia, Singapore, Giappone, Corea del Sud e Cina.

Per il lancio internazionale di Vision Pro probabile che si proceda in più tappe

A differenza di Bloomberg, la fonte di macrumors.com non ha menzionato né la Francia né la Germania, mettendo invece nel mirino il Regno Unito, dove quasi sicuramente Vision Pro arriverà in questa seconda fase di commercializzazione. È quanto almeno lascia supporre l’indiscrezione secondo cui gli Apple Store britannici avrebbero già ricevuto dei materiali – si parla di poltrone o perfino divani – attraverso cui i clienti potranno provare al meglio le funzionalità del visore tanto chiacchierato.

Al Regno Unito si aggiungeranno anche altri Paesi, tra cui l’Italia, o bisognerà pazientare ancora? L’ipotesi più realistica è che il lancio internazionale di Apple Vision Pro proceda per gradi. Ciò significa che se il nostro Paese non dovesse figurare nella lista delle nazioni prescelte per questa seconda fase, è verosimile pensare che possa esserlo in quella successiva.

Ad ogni modo, non dovremmo aspettare poi così tanto per avere il quadro della situazione più chiaro: è infatti dato per scontato che si discuterà dell’argomento in occasione dell’imminente WWDC 2024, la conferenza per gli sviluppatori in programma tra il 10 e 14 giugno.