Apple Vision Pro potrebbe arrivare in Italia prima del previsto (RUMOR)

A quanto pare, sembra che il famigerato Apple Vision Pro possa arrivare prima del previsto da noi e nel resto del mondo. A suggerire questa indiscrezione, ci ha pensato l’analista di Apple Ming-Chi Kuo che ha ribadito la sua convinzione secondo la quale l’headset verrà annunciato in moltissimi Paesi prima della WWDC di giugno. Giusto per chi non lo sapesse, ricordiamo che l’azienda ha iniziato a commercializzarlo negli USA soltanto poche settimane fa, precisamente all’inizio del mese di febbraio.

Apple Vision Pro: cosa sappiamo della distribuzione internazionale?

Con molta probabilità, presto Apple commercializzerà il suo Vision Pro anche in Australia, Canada, Nuova Zelanda e in UK ma pare che verrà distribuito anche in altri territori: Francia, Germania, Spagna e perfino da noi in Italia. D’altronde, come si evince da una nota dell’analista Kuo, sembra che la domanda per l’headset della mela negli USA sia “rallentata in modo significativo”. Ha anche suggerito che presto le spedizioni totali di questo prodotto ammonteranno a circa 200.000-250.000 unità (entro la fine dell’anno). Un buon numero, anche se si tratta di un gadget per “appassionati” e che si rivolge ad un “mercato di nicchia”. Non di meno, si è parlato moltissimo dei resi effettuati dagli utenti in queste settimane. Ad ogni modo, sembra che il lancio di questo gadget sia stato “in linea con le aspettative”.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il meraviglioso Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate a prenderlo?