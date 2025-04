Vision Pro 2 sarà più leggero e meno costoso: Apple prova a scongiurare il flop

Apple starebbe lavorando al Vision Pro 2, diretto successore dell’unità lanciata nel 2024, con alcune migliorie significative rispetto al modello attuale.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, Apple sarebbe impegnata nello sviluppo di un dispositivo più leggero e meno costoso. Il Vision Pro attualmente in commercio, con un prezzo di partenza di 3.499 dollari negli Stati Uniti e un peso che arriva fino a circa 680 grammi, è un device a dir poco proibitivo per molti utenti. Ridurre peso e costo potrebbe rendere il nuovo modello più accessibile per un pubblico più ampio.

Apple Vision Pro 2: cosa sappiamo al momento

Oltre a questa variante, Apple starebbe progettando una versione del Vision Pro dotata di connessione cablata con i Mac. Questa soluzione mira ad offrire un’esperienza a bassissima latenza, particolarmente adatta per applicazioni professionali o settori specifici come la medicina e l’aviazione. Gurman spiega che l’obiettivo è quello di creare un sistema ultra-reattivo per trasmettere lo schermo del Mac direttamente nel visore, o per connettersi a software avanzati utilizzati in ambito aziendale. Ad esempio, alcuni utenti stanno già usando il Vision Pro di Apple per visualizzare immagini durante gli interventi chirurgici o per simulatori di volo: campi in cui ogni millisecondo di ritardo può fare la differenza. Una connessione cablata garantirebbe prestazioni più stabili rispetto a un sistema completamente wireless.

Non è chiaro quando i nuovi modelli verranno presentati al grande pubblico, ma è evidente come Apple stia cercando di espandere l’utilità e l’accessibilità del Vision Pro. Nel frattempo, il CEO Tim Cook non avrebbe smesso di puntare su un obiettivo più ambizioso: occhiali per la realtà aumentata. Tuttavia, secondo Gurman, questa tecnologia sembra ancora molto distante. Nel breve termine, quindi, l’attenzione resta puntata sui miglioramenti del Vision Pro, con innovazioni che potrebbero rendere le prossime unità ancora più interessanti e meno d’élite.