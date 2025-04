Apple Vision Pro 2, la produzione sarebbe già iniziata: quando esce?

Secondo quanto riportato dalla testata cinese IT Home, la produzione del Vision Pro 2 di Apple avrebbe già avuto inizio: il dispositivo potrebbe essere lanciato addirittura entro la fine dell’anno.

Componenti chiave come pannelli, scocca e circuiti del nuovo visore targato Apple sarebbero attualmente in fase di produzione di massa: un segnale incoraggiante, dopo mesi di incertezza sul futuro del progetto.

Apple Vision Pro 2 si farà e potrebbe arrivare molto presto

Nel 2024, The Information ha riportato notizie circa lo stop alla produzione del Vision Pro originale, alimentando voci sulla possibile cancellazione dell’Apple Vision Pro 2. Tuttavia, questa nuova indiscrezione suggerisce che Apple non avrebbe affatto intenzione di abbandonare i suoi ambiziosi piani per la realtà mista e potrebbe presentare un nuovo modello entro la fine del 2025.

L’Apple Vision Pro originale, pur essendo tecnicamente impeccabile, ha dovuto fare i conti con diversi limiti che ne hanno limitato l’appeal di massa. Il prezzo elevatissimo è stato uno dei principali ostacoli, rendendolo accessibile solo ad una nicchia di utenti Apple. Inoltre, l’ecosistema circostante risulta tutt’oggi poco sviluppato, lasciando molti utenti senza motivazioni concrete per investire in questa tecnologia. Infine, la batteria non rimovibile è stata un punto dolente, limitando la praticità del dispositivo.

Per il Vision Pro 2, Apple dovrà tenere in considerazione questi impedimenti, allo scopo di evitare un altro flop. Se il prezzo si riconfermasse proibitivo o se l’ecosistema non si arricchisse, il rischio è che anche il nuovo modello possa faticare ad imporsi sul mercato. Il futuro delle ambizioni XR di Apple resta incerto: dopo aver cancellato il progetto di occhiali smart, l’azienda sembra concentrarsi su visionOS, con iOS 19 (previsto per il WWDC 2025) che potrebbe integrare elementi ispirati alla piattaforma.

Sebbene le voci sul Vision Pro 2 siano promettenti, è ancora presto per cantare vittoria. Il WWDC 2025 di giugno potrebbe essere il palcoscenico ideale per un annuncio ufficiale da parte di Apple, ma la cautela non è mai troppa.