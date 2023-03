VirginFibra: PREZZO per 18 mesi a 24,49€

VirginFibra è la promozione per avere la connessione illimitata in FTTH a casa ad un prezzo bloccato per 18 mesi senza vincoli o costi di uscita.

La promo è disponibile solo ONLINE per tutte le richieste portate a termine entro il giorno 1 Aprile 2023.

VirginFibra: la PROMO con prezzo bloccato per 18 mesi

L’offerta telefonica disponibile attualmente ad un prezzo promozionale offre internet senza limiti fino ad 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo in comodato d’uso gratuito e quindi incluso nel canone mensile. Il tutto ad un prezzo comprensivo di 24,49 euro mensili. Questo canone è garantito per i primi 18 mesi, dopodiché, ammonterà a 29,49 euro per sempre.

Il Modem incluso nel costo mensile gode della tecnologia Wi-Fi 6 che permette di avere una velocità di connessione sempre stabile in qualsiasi stanza.

Il provider in questione offre la sua Fiber To The Home grazie al partner tecnico Open Fiber. La copertura dunque è garantita da questo partner che opera anche nelle Aree Bianche. Per verificare la copertura è possibile farlo attraverso questo link.

Inoltre, grazie alla promozione denominata Virgin Fibra & Fitness è possibile oltre a navigare senza limiti da casa anche avere accesso a 2500 classi di allenamento. Tutto questo è disponibile a 39,49 euro al mese.

Costi ed altro

La tariffa in scadenza nelle prossime ore con il prezzo promozionale che abbiamo visto poc’anzi ha un contributo iniziale di 19,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.