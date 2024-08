Videosorveglianza esterni Arlo Ultra 2: sconto ESCLUSIVO del 24%

L’Arlo Ultra 2 rappresenta l’apice della tecnologia di videosorveglianza per esterni, un dispositivo all’avanguardia che garantisce sicurezza e tranquillità. Oggi, grazie a uno sconto del 24% su Amazon per un tempo limitato, è il momento perfetto per investire in questo sistema di sicurezza di eccellenza. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 398,98 euro, anziché 527,23 euro.

Videosorveglianza esterni Arlo Ultra 2: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La qualità del video è sorprendente, con una risoluzione 4K UHD che offre dettagli incredibilmente nitidi. Ma non finisce qui: la telecamera Arlo Ultra 2 è dotata di due modalità di visione notturna, una a colori e una in bianco e nero. Questo significa che, anche in condizioni di buio totale, è possibile distinguere chiaramente visitatori desiderati e indesiderati fino a 5 metri di distanza, garantendo una sorveglianza continua e precisa.

Uno dei grandi vantaggi dell’Arlo Ultra 2 è la sua configurazione completamente wireless. Equipaggiata con una batteria ricaricabile di lunga durata, può funzionare fino a sei mesi con una singola carica. Inoltre, è possibile collegarla a un pannello solare (venduto separatamente) per una soluzione di sorveglianza ad energia solare, rendendo l’installazione estremamente versatile e senza preoccupazioni per le interruzioni di corrente.

Questo sistema di telecamere non richiede abbonamenti obbligatori, sebbene sia possibile potenziare ulteriormente la sicurezza con l’abbonamento Arlo Secure. Questa opzione offre archiviazione nel cloud, rilevamento del movimento avanzato per persone, animali, veicoli e pacchi, e notifiche personalizzabili. Le zone di attività permettono di definire aree specifiche per il rilevamento, aumentando così la precisione delle notifiche.

Con una visuale di 180° e la compatibilità con WiFi dual-band (2.4GHz & 5GHz), l’Arlo Ultra 2 copre ampie aree del tuo giardino o spazio esterno, sempre monitorabili tramite l’App Arlo Secure. L’integrazione con i dispositivi per smart home, come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Samsung SmartThings e IFTTT, rende questo sistema ancora più intuitivo e facile da usare.

Non perdere questa occasione per migliorare la sicurezza della tua casa con l’Arlo Ultra 2, disponibile ora su Amazon con uno sconto imperdibile del 24%. Acquistalo al prezzo speciale di soli 398,98 euro, prima che sia troppo tardi.