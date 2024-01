Videocamera di SICUREZZA con pannello solare e 2 faretti a 29€: SCONTO 50%

La sicurezza della tua casa e della tua famiglia è di fondamentale importanza, e con questa videocamera di pannello solare, puoi ottenere tranquillità e protezione completa. E adesso, puoi acquistarla a soli 29,99€, grazie al coupon attivabile direttamente sulla pagina di Amazon. Approfitta di questa incredibile offerta e assicurati la tua telecamera di sorveglianza di alta qualità a un prezzo imbattibile!

La Telecamera Wi-Fi Esterno senza fili IHOXTX è dotata di una serie di funzionalità avanzate che la rendono una scelta ideale per la sicurezza della tua casa:

Connessione Wi-Fi senza fili: Grazie alla connessione Wi-Fi integrata, puoi facilmente collegare la telecamera al tuo router senza la necessità di cavi complicati. Ciò ti consente di installarla ovunque desideri, senza restrizioni.

Alimentazione a batteria e pannello solare: La telecamera è dotata di una batteria integrata che garantisce un funzionamento continuo anche in assenza di alimentazione elettrica. Inoltre, il pannello solare incluso ti consente di ricaricare la batteria in modo autonomo, sfruttando l’energia solare.

Visione notturna a colori: La telecamera dispone di una funzione di visione notturna avanzata che ti consente di monitorare l’area circostante anche al buio. La visione notturna a colori offre immagini chiare e dettagliate, consentendoti di identificare facilmente oggetti e persone.

Rilevazione di movimento PIR: Grazie al sensore di movimento PIR (infrared passivo), la telecamera può rilevare il movimento degli oggetti e delle persone nell’area monitorata. Riceverai immediatamente una notifica sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento, consentendoti di reagire prontamente.

Audio a 2 vie: La telecamera è dotata di un microfono e di un altoparlante integrati, consentendoti di comunicare in tempo reale con le persone che si trovano nell’area monitorata. Questa funzione è particolarmente utile per dissuadere i potenziali intrusi o per interagire con i visitatori.

Resistente alle intemperie: Con la sua classificazione IP66, la telecamera è resistente all’acqua e agli agenti atmosferici, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse. Puoi installarla all’esterno della tua casa senza preoccupazioni.

L’installazione della Telecamera Wi-Fi Esterno senza fili IHOXTX è semplice e intuitiva. Basta seguire le istruzioni fornite e potrai configurarla in pochi minuti. Una volta installata, puoi accedere alle immagini e controllare la telecamera tramite l’app dedicata, disponibile per smartphone Android e iOS.

Non lasciare che la sicurezza della tua casa sia un’opzione. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquista questa ottima telecamera con pannello solare a soli 29,99€, attivando il coupon direttamente sulla pagina del prodotto. Non rinunciare alla tranquillità e alla protezione per te e per i tuoi cari. Acquista la telecamera di sorveglianza IHOXTX oggi stesso e dormi sonni tranquilli sapendo che la tua casa è al sicuro!

