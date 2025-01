Viaggiare con Ryanair SENZA PAGARE extra: 5 genialate da avere (da 9€ a 22€)

Viaggiare in aereo con compagnie come Ryanair ha reso finalmente possibile raggiungere mete lontane, spendendo pochissimo. I biglietti hanno infatti prezzi particolarmente bassi a patto però di stare attenti ad alcuni dettagli: solo in questo modo, si potrà evitare di incappare in costi extra inaspettati.

Soprattutto, le spese aggiuntive si insidiano intorno a quello che riguarda i bagagli. Con questi 5 accessori, tutti incredibilmente economici, potrai essere certo di viaggiare sempre seguendo le indicazioni necessarie per evitare sorprese al momento dei controlli e dell’imbarco. I prezzi di ogni articolo sono super contenuti e basterà un solo viaggio a zero “rischio spese inaspettate” per ammortizzare l’investimento. Trovi tutto su Amazon: dai un’occhiata alla nostra selezione e scegli quelli dei quali hai bisogno.

Viaggi in aereo senza costi extra: gli indispensabili

Kit da viaggio per liquidi: avrai sempre la certezza che le dimensioni siano di 100 ml per ognuno, il quantitativo ammesso per i bagagli da cabina. Prendi il kit con borsello trasparente a 8,99€.

Confezione da 6 sacchetti per il sottovuoto, grazie ai quali i tuoi abiti occuperanno molto meno spazio e potrai portarne molti di più. Il sottovuoto si raggiunge a mano, senza accessori ulteriori. Prendilo a 8,99€.

Bilancia digitale pesabagagli con display e metro a nastro integrato a 9,99€.

Cuscino da viaggio speciale: al posto dell’imbottitura puoi inserire i tuoi effetti personali (anche i vestiti), portandoli con te gratuitamente. Prendilo a 16,97€.

Zaino da viaggio perfetto – grazie alle sue dimensioni – per essere imbarcato gratuitamente come “borsa piccola” a 20,64€ (attenzione: promo disponibile solo attivando il coupon sulla pagina del prodotto).

Sfruttando questi accessori potrai essere certo di partire in aereo senza rischiare di incappare in fastidiosi costi extra legati al bagaglio, ma non solo. Non correrai nemmeno il rischio di buttare le tue creme o i tuoi profumi preferiti perché superano il limite consentito dei liquidi da portare all’interno dei bagagli da cabina. Accessori tutti super economici, che trovi direttamente su Amazon salvo esaurimento scorte.