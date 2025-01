Viaggia in primavera a bordo delle Frecce Trenitalia: c'è il 20% di sconto extra

È sempre il momento giusto per viaggiare, specialmente quando c’è una promozione di mezzo. Fino alle 18 di lunedì 20 gennaio, Trenitalia offre uno sconto del 20% per viaggiare, tra febbraio e aprile, sui suoi treni Alta Velocità. Ecco come funziona l’offerta.

Trenitalia: scopri come ricevere il 20% di sconto

Per ottenere l’extra sconto del 20% Trenitalia, sarà necessario inserire, in fase di prenotazione, il codice promo ARTE25. L’offerta è valida per viaggiare sui treni Alta Velocità (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca), in classe Super Economy oppure per i biglietti FrecciaDAYS.

Segui questi passaggi per utilizzare la promo:

Seleziona il tuo viaggio (stazione di partenza e di arrivo) e seleziona una tra le due offerte aderenti, Super Economy o FrecciaDAYS Inserisci il codice promo ARTE25 per ogni passeggero, facendo attenzione alle maiuscole Clicca su “Verifica” e il tuo sconto verrà applicato automaticamente dalla piattaforma

Puoi aggiungere, facoltativamente, l’opzione tiRimborso che, a 2 euro in più, trasforma i tuoi biglietti acquistati con queste tariffe in rimborsabili. La promozione, che ti permette di ricevere il 20% di sconto, è attiva su tutti i canali Trenitalia, anche online, fino alle 18 di lunedì 20 gennaio.

Le partenze, invece, dovranno essere effettuate dal 3 febbraio al 13 aprile. Il numero di posti, come specifica la stessa compagnia ferroviaria, è limitato e varia in base al treno, alla classe/servizio e al giorno di prenotazione.