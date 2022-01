Vi piacerebbe un HomePod con display? (CONCEPT)

Sono circolate diverse indiscrezioni che prevedono che Apple stia lavorando per realizzare un HomePod con display, ma si dice che il prodotto sia in fase di test e che assomiglia molto ad un iPad montato su un altoparlante. Invece di creare un prodotto Frankenstein simile ai device di Google e Amazon, la mela dovrebbe sfruttare meglio l'estetica di HomePod mini per creare un terminale senza eguali.

HomePod Mini con watchOS: il gadget definitivo

La superficie superiore di HomePod mini si illumina con animazioni colorate di Siri, ma in realtà non può visualizzare alcun tipo di contenuto o controllo. In effetti, questo smart speaker ha controlli del volume stampati sulla superficie che ostruirebbero qualsiasi tipo di visuale. Il design del device, tuttavia, si sposa benissimo in quasi tutti gli ambienti domestici. E i colori vivaci introdotti l'anno scorso contribuiscono ad aggiungere un tocco di divertimento alle stanze “spente”.

La superficie illuminante di HomePod mini si trova nella parte superiore del dispositivo, ma Parker Ortolani, design ed editor di 9to5Mac suggerisce di inclinare la superficie e aggiungere un pannello touch adeguato. La nuova angolazione consentirebbe agli utenti di utilizzare più facilmente i controlli e visualizzare i contenuti. Sarebbe molto meglio e aggiungerebbe più utilità al prodotto.

HomePod mini è già alimentato dal chip S5 di Apple Watch ed esegue una variante di iOS chiamata audioOS. Il software per questo concept potrebbe essere basato su watchOS e persino presentare quadranti dell'Apple Watch. Il designer commenta:

L'”HomePod touch“, come mi piace chiamarlo, potrebbe iniziare con un orologio personalizzabile che ti consente di scegliere tra una manciata di quadranti circolari di Apple Watch. Di seguito puoi vedere come sarebbero Utility e le facce di Topolino su HomePod. Questa nuova funzionalità trasformerebbe HomePod mini in una sveglia da comodino particolarmente buona.

Ma un orologio non è il motivo principale per cui l'altoparlante dovrebbe ottenere un display. Dovrebbe disporre di uno schermo per comodità e per funzionalità. Si potrebbe chiedere a Siri di mostrare i controlli domestici touch per le luci e altri accessori. Al momento, il Mini è ottimo per le chiamate poiché offre un audio notevolmente migliorato. Un display potrebbe mostrare il nome della persona con cui si sta parlando, ma anche il pulsante muto, un pulsante per chiudere la chiamata e altro ancora.

La caratteristica principale di HomePod mini è che si usa come altoparlante. È ottimo per Apple Music, Apple Podcast e come altoparlante per Apple TV. Attualmente si possono utilizzare doppi e tripli tocchi per sposarsi tra i contenuti, ma un display mostrerebbe le copertine degli album e altri controlli.

I nuovi colori che Apple ha introdotto per HomePod mini a novembre hanno dato al prodotto una ventata di aria fresca. I colori giallo e arancione in particolare illuminano davvero uno spazio. Purtroppo, queste versioni sono stati molto difficili da trovare ma d'altro canto, hanno aiutato HomePod mini a crescere in popolarità.

Il device arrivare in verde, blu e rosa, oltre a bianco e grigio siderale. Avrebbero tutti cavi intrecciati abbinati come il mini HomePod standard e fondi in gomma per rimanere in posizione su un tavolo. Cosa ne pensate di questo concept? Lo compreste?

Vi segnaliamo che i meravigliosi render 2D sono stati disegnati e progettati da Parker Ortolani di 9to5Mac.