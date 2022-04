VeryMobile: 60GB a 4,99 euro da alcuni MVNO, pare

VeryMobile dopo la decisione di rendere disponibile solo per alcune regioni italiane la sua promo lancio a 4,99€ mensili, ha esteso la possibilità di attivare la tariffa Very 4,99 anche ai Rivenditori Autorizzati di tutta Italia.

La promozione, gode anch'essa proprio come la Very, Very Cool!, del raddoppio dei Giga. Dunque per un mese, il bundle disponibile ammonterà a 60GB e poi verrà mantenuto con 30 Giga.

VeryMobile: promo a 4,99 euro disponibile per MNP DA MVNO

La promozione in questione offre minuti illimitati verso tutti i numeri cellulari e di rete fissa in Italia, SMS senza limiti e verso tutti gli operatori nazionali e 60 Giga totali di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload al prezzo di soli 4,99 euro ogni mese con rinnovo ogni mese sul credito residuo della SIM.

La tariffa include anche 3,3 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming nei Paesi dell'Unione Europea. Inoltre, sono inclusi tutti i servizi extra a cui ci ha abituati Very.

La promozione, a differenza della Local, è valida anche per chi proviene da Iliad. Nello specifico è possibile aderire passando da Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU. Tra la lista sono esclusi dunque Kena, ho.mobile e Spusu.

Questa promo è disponibile fino al 9 Maggio 2022 solo nei Negozi Autorizzati alla vendita del gestore virtuale di WINDTRE.

Anche in questo caso non è presente alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

L'attivazione di questa promozione a meno di 5 euro al mese è completamente GRATUITA. Il costo della SIM varia, invece, a seconda dello Store.

Come abbiamo ribadito prima, la tariffa in questione non è disponibile ONLINE ma solo nei Negozi Autorizzati alla vendita del brand Very.