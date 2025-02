Very: torna disponibile l'offerta anti Iliad con 200GB ad appena 5,99€

Very Mobile sta riproponendo, attraverso una nuova campagna pubblicitaria su Facebook e Instagram, la sua offerta Very 5,99 Promo Meta, rivolta ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da determinati operatori, tra cui Elimobile, Iliad, Coop Voce e altri gestori virtuali.

L’offerta Very 5,99 Promo Meta, già disponibile in passato, torna con una novità: l’abilitazione al 5G, che si aggiunge ai 200 Giga di traffico dati, ai minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed agli SMS illimitati. Il tutto al prezzo di 5,99 euro al mese, con addebito su credito residuo o tramite ricarica automatica.

La promozione, attivabile fino al 6 Marzo (salvo eventuali modifiche), è rivolta a chi proviene da una lista specifica di operatori, tra cui figurano anche Poste Mobile, Fastweb, Lyca Mobile, Tiscali e molti altri. Per accedere all’offerta è necessario riscattare un codice coupon tramite la pagina dedicata, raggiungibile dai post social di Very Mobile. Una volta ricevuto il codice via email, il cliente può procedere con l’acquisto online o nei punti vendita fisici, scegliendo tra SIM fisica o eSIM.

Una particolarità di questa campagna è l’attenzione rivolta a Elimobile, già incluso tra gli operatori ammessi ma ora messo in evidenza nelle comunicazioni ufficiali. Questo potrebbe indicare una strategia di Very finalizzata a conquistare una maggiore clientela, sfruttando la concorrenza tra operatori virtuali. L’offerta si distingue anche per la totale assenza di costi aggiuntivi: sia l’attivazione che la SIM sono gratuite, online e nei negozi. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta verrebbe sospesa fino alla successiva ricarica, senza penali o perdita dei benefici.

Very Mobile conferma così la sua attenzione verso una particolare selezione di pubblico che ricerca soluzioni economiche ma complete, puntando su un mix di traffico dati generoso, minuti ed SMS illimitati, con in più la copertura 5G: elementi che rendono questa promozione particolarmente vantaggiosa in un mercato sempre più competitivo.