Very Mobile dopo la scadenza dell’offerta con primo mese a 1,99€ ha deciso di lanciare per Halloween la sua PROMO DA PAURA con 300 Giga di internet a meno di 10 euro al mese. Questa tariffa è disponibile ONLINE solo fino al 2 Novembre 2022.

Very: PROMO DA PAURA per Halloween!

La nuova promozione offre ben 300 Giga di traffico internet in 4G con velocità massima raggiungibile a 30 Mbps in download ed in upload, SMS senza limiti verso tutti i gestori e minuti di chiamate verso tutti i numeri sia mobili che fissi nazionali. L’offerta ha un costo mensile di 9,99 euro e prevede anche 9,1GB di internet da utilizzare in roaming in tutta Europa.

La tariffa in questione è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende passare da determinati virtuali come 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Il costo iniziale in entrambi i casi non cambia. L’offerta, inoltre, non ha alcun vincolo contrattuale ed include alcuni servizi gratuiti come il RingMe, il Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile anche ONLINE e non prevede alcun costo di attivazione. La spedizione della SIM è completamente a carico di Very Mobile.

L’unico importo da corrispondere al momento dell’acquisto di questa promo speciale per Halloween è quello relativo alla prima mensilità che ammonta a soli 9,99€. La data di scadenza per attivare la promozione è attualmente fissata al 2 Novembre 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.