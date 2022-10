Very Mobile: PROMO FOLLE con 30GB da 1,99 euro

Very Mobile è il virtuale ufficiale di WINDTRE e spesso offre delle promozioni davvero interessanti come quella a partire da 1,99 euro per il primo mese che vedremo tra poco.

La copertura, dunque, è la medesima offerta dall’operatore arancione solo con dei limiti di velocità sia in upload che in download.

Very: 30GB di internet a 1,99 euro per il PRIMO MESE!

La tariffa prevede nello specifico 30 Giga di traffico dati in 4G con velocità massima stanziata a 30 Mbps in download ed in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e SMS illimitati e verso qualsiasi gestore. Il tutto a 1,99 euro per un mese. Il prezzo a partire dal secondo canone è pari a 4,99 euro mensili.

Questa promozione low-cost è attivabile solo provenendo da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Lo sconto sul primo mese è valido per tutte le richieste di portabilità portate a termine ONLINE entro il 27 Ottobre 2022, salvo eventuali proroghe.

Questa iniziativa, dunque, non è disponibile per chi intende attivare un nuovo numero. Very, inoltre, offre la possibilità anche per chi proviene da altri gestori di aderire al primo mese a meno di 2 euro.

Costi ed altro

La promozione in questione è attivabile ONLINE fino al 27 Ottobre 2022 con attivazione SIM e spedizione gratis. Il primo mese della promozione con 30 Giga è pari a soli 1,99 euro. Dal secondo rinnovo è previsto il prezzo standard di 4,99 euro mensili.

Tutte le offerte telefoniche di Very sono prive di vincoli contrattuali e prevedono l’addebito del canone su credito residuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.