Very: PROMO con BUONO Amazon da 10 euro, ecco come

Very continua a proporre le sue PROMO con Buono Amazon da 10 euro per tutti i nuovi clienti in portabilità.

La scadenza di questa promozione è stata fissata per il 31 di questo mese, salvo eventuali proroghe che verranno comunicate dall’operatore low-cost di WINDTRE.

Very: PROMO con Buono Amazon da 1o euro

La promozione più economica che prevede il VOUCHER Amazon da 10€ offre ben 100 Giga sulla Top Quality Network di WINDTRE in 4G con velocità massima raggiungibile bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore mobile italiano sia fisso che mobile e messaggi sempre senza limiti verso tutti gli operatori. Il tutto a soli 6,99 euro ogni mese senza vincoli e senza costi nascosti. In questo canone mensile troviamo anche 6,4 Giga di internet da utilizzare in tutta Europa grazie agli accordi sul roaming sanciti con l’operatore telefonico.

Le offerte telefoniche per ottenere il Buono Amazon sono disponibili solo in portabilità da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. Le tre promozioni in portabilità da questi MVNO sono disponibili anche per chi richiede un nuovo numero senza però il voucher di Amazon.

Costi ed altro

Questa iniziativa che regala il Buono Regalo di Amazon è attualmente disponibile solo per le richieste di portabilità portate a termine ONLINE entro il 31 Gennaio 2023.

Il costo iniziale ammonta alla prima mensilità della promozione scelta, infatti, costo di attivazione, contributo per la SIM e per la spedizione sono tutti completamente GRATIS.

