Very: PROMO con 220GB a 9,99€ ed 1 mese GRATIS

Very operatore MVNO del Gruppo CK Hutchison Holdings Limited – lo stesso a cui appartiene WINDTRE – continua a proporre ai suoi clienti la promozione PAZZESCA a meno di 10 euro al mese con un bundle di Giga davvero sbalorditivo. Stiamo parlando infatti di 220 Gigabyte di internet in 4G. Inoltre, fino al giorno 11 Luglio, VeryMobile vi regala

Very 220GB: tanti Giga a pochi euro!

La tariffa in questione mette a disposizione 220 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi e SMS senza limiti e verso qualsiasi operatore. Tutto questo a meno di 10 euro al mese.

L’offerta in questione non ha alcun vincolo ed offre anche la possibilità, una volta esauriti i Giga, di far ripartire il proprio bundle mensile. In pratica, la promozione si rinnova in anticipo.

Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul Roaming Like at Home sono disponibili ben 9,1 Giga di internet da utilizzare in Europa senza costi aggiuntivi.

La tariffa che abbiamo presentato sinora è disponibile solo per chi proviene da determinati gestori come 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Esiste anche la stessa proposta anche per chi intende attivare una nuova numerazione. In questo caso però è previsto un costo iniziale pari a 1,99 euro una tantum.

Costi ed altro

L’offerta a meno di 10 euro mensili con 220 Giga di internet non ha alcun vincolo ed è inoltre priva di costi iniziali. In pratica, la prima volta pagherete solo 9,99 euro di canone per il primo mese e null’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.