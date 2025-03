Very Mobile: sii veloce, l'offerta da 4,99€ con 150GB sta per scadere

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 continuerà ad essere disponibile fino al prossimo 13 marzo, a tutto vantaggio degli utenti interessati.

Questa promozione, che inizialmente avrebbe dovuto concludersi a febbraio, è stata più volte prorogata e rappresenta una delle proposte più convenienti di Very Mobile, grazie ad un prezzo mensile di soli 4,99 euro. Tuttavia, occorre un requisito fondamentale per poterla attivare: la portabilità del numero da specifici operatori.

Come attivare l’offerta Very Esclusiva Giga x2

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, SMS illimitati e ben 150 GB di traffico dati in 4G, con una velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Un pacchetto ideale per chi cerca una soluzione economica ma completa, soprattutto per chi utilizza molto internet mobile.

Per attivare Very Esclusiva Giga x2 è necessario provenire da uno degli operatori elencati nella pagina dedicata, tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile, Tiscali e molti altri. L’attivazione è semplice e completamente gratuita: niente costi per la SIM o per l’attivazione, pagando solo il primo mese in anticipo. Inoltre, per chi possiede uno smartphone compatibile, è possibile optare per una eSIM, la versione digitale della SIM, evitando così l’attesa per la consegna fisica.

Questa particolare offerta non è visibile nella homepage del sito di Very Mobile ma è accessibile solo tramite link diretto, rintracciabile grazie alle campagne digitali promosse dall’operatore: ciò rende la promozione ancora più “esclusiva”, soprattutto per chiunque fosse alla ricerca di un piano tariffario conveniente ma allo stesso tempo completo.