Very Mobile ripropone a grande richiesta l'offerta da 5,99€ con 200GB

Very Mobile, in questi giorni, ha dato il via ad una nuova campagna winback, che si rivolge ad alcuni ex clienti Wind Tre (la compagnia che, per l’appunto, cura l’operatore virtuale) attraverso l’invio di SMS promozionali.

L’obiettivo è proporre loro l’offerta Very 5,99 al prezzo di 5,99 euro al mese. Una delle caratteristiche distintive di questa promozione è la possibilità di navigare anche su rete 5G, laddove disponibile e con dispositivi compatibili.

Come attivare l’offerta Very 5,99 e chi può richiederla

Per incentivare gli utenti, Very Mobile ha azzerato i costi di attivazione della SIM o eSIM, sia per le attivazioni online e sia per quelle richieste nei punti vendita fisici. Inoltre, l’offerta non si limita al numero telefonico destinatario del messaggio: attraverso un codice coupon personalizzato, l’ex cliente può utilizzarlo per una numerazione appartenente a un diverso operatore mobile. Questa flessibilità rende la promozione particolarmente interessante rispetto ad altre iniziative simili presenti sul mercato.

Il bundle incluso con l’offerta Very 5,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, SMS senza limiti e 200 Giga di traffico dati. L’opzione per la navigazione alla massima velocità su rete 5G, solitamente disponibile a 0,99 euro al mese, è invece inclusa gratuitamente per chi aderisce all’offerta promozionale.

Il pagamento avviene tramite credito residuo, con sospensione temporanea del servizio in caso di mancato rinnovo per insufficienza di credito. Per evitare un simile inconveniente, gli utenti Very possono attivare il servizio di ricarica automatica, che garantisce il rinnovo puntuale dell’offerta attraverso una ricarica del credito 12 ore prima della scadenza.

La scadenza del codice coupon, in alcuni degli SMS inviati, è fissata al 9 febbraio ma potrebbe variare in base all’utente selezionato. L’attivazione, come detto può essere effettuata comodamente tramite una pagina dedicata sul sito di Very Mobile, accessibile mediante il link contenuto nel messaggio, o direttamente nei negozi fisici autorizzati.