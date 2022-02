Very Mobile stupisce tutti con questa offerta aggressiva

Da quando è arrivata Iliad sul mercato italiano, tutti gli operatori telefonici hanno innescato una guerra all'ultimo sangue. L'obiettivo è mantenere il primato come provider sul mercato telefonico nazionale. Complice un forte abbassamento dei prezzi per ingolosire sempre più clienti, attualmente gli MVNO la stanno facendo da padrone proponendosi con ricchi bundle davvero competitivi per costi e contenuti. Questa volta Very Mobile non scherza e ha deciso di affondare le unghie con una nuova offerta in puro stile winback che si propone con tantissimi Giga a un prezzo pressoché regalato. Scopriamo insieme costi e dettagli di questa pazzia dell'operatore mobile virtuale di WindTre.

Very 6,99 è la nuova offerta winback di Very Mobile

Very Mobile ha deciso di sovvertire le leggi del mercato e ha da poco lanciato una nuova offerta winback tramite SMS a diversi ex clienti selezionati anche ex WindTre. Stiamo parlando di Very 6,99 che a soli 6,99 euro al mese offre un pacchetto di tutto rispetto, praticamente imbattibile. Ecco il ricco bundle:

100 Giga di traffico dati;

di traffico dati; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; SIM gratuita con attivazione online.

Tutti coloro che possono attivare questa speciale offerta e quindi tornare da Very Mobile, hanno tempo fino al 18 febbraio 2022 e devono aver ricevuto questo SMS contenente il link in promo per la sottoscrizione della nuova tariffa winback. Ecco il testo ufficiale che l'operatore mobile virtuale ha inviato ad alcuni suoi ex clienti ed ex clienti WindTre:

Per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese se passi a Very entro il 18 febbraio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promo-v.

Vi ricordiamo che la velocità di navigazione sotto copertura 4G è limitata fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Se non avete ricevuto questo SMS non disperate, la promo è disponibile nella sua versione operator attack sul sito ufficiale per tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori. Se invece avete bisogno di più Giga è ancora disponibile l'offerta Very 9,99 di Very Mobile, prorogata fino al 14 marzo 2022.