Very 9,99: PROMO con 220GB fino al 14 Marzo 2022

Very ha deciso dopo le numerose richieste arrivate da parte dei suoi clienti di prorogare la scadenza della sua PROMO di punta al 14 Marzo 2022. Stiamo parlando della Very 9,99.

Very 9,99: i dettagli

La promozione è sempre la solita offerta dal virtuale del Gruppo CK Hutchison e propone un bundle di 220 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi operatore italiano sia fisso che mobile e SMS illimitati e verso tutti. Tutto questo a 9,99 euro al mese. Oltre al bundle nazionale, l'offerta gode anche di ben 6,6 Giga da utilizzare ogni mese in tutta Europa.

La promo di Very è attivabile ONLINE solo ed esclusivamente per i clienti che provengono dai seguenti MVNO: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Costi ed altro

Questa interessante promo a meno di 10 euro al mese è attivabile ONLINE con attivazione, SIM e spedizione completamente gratis. Al momento risulta attivabile fino al 14 Marzo 2022, data la proroga appena applicata da Very.