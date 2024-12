Very Mobile: l'offerta super economica da 4,99€ con 200 Giga sta per scadere

Very Mobile ha lanciato una nuova campagna promozionale rivolta agli ex clienti, offrendo l’opportunità di attivare l’offerta Very 4,99 Winback a soli 4,99 euro al mese.

Ciò che rende particolare questa campagna di Very Mobile è la possibilità di utilizzare il codice coupon ricevuto via SMS anche per numeri appartenenti ad altri operatori e non necessariamente con quello su cui è stato inviato il messaggio.

Come attivare l’offerta Very 4,99 Winback

La tariffa include un pacchetto estremamente competitivo: minuti ed SMS illimitati verso i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati mensile su rete 4G WindTre, con una velocità massima di 30 Mbps. Chi desidera navigare in 5G può attivare l’opzione Very Full Speed 5G al costo aggiuntivo di 0,99 euro al mese, usufruendo del primo mese gratuito. Questa configurazione non solo abilita il 5G nelle aree coperte ma elimina anche il limite di velocità su rete 4G.

Il pagamento avviene tramite credito residuo: qualora fosse insufficiente, l’offerta Very 4,99 Winback verrebbe temporaneamente sospesa fino ad una nuova ricarica. Per evitare interruzioni, è possibile attivare gratuitamente il servizio di ricarica automatica, che assicura l’addebito del costo mensile 12 ore prima del rinnovo.

Il processo di attivazione è semplice e rapido. Gli utenti interessati all’offerta Very 4,99 Winback possono scegliere tra una SIM fisica o virtuale (eSIM), utilizzando il codice coupon ricevuto, sia online che nei negozi Very Mobile. Inoltre, sia i costi di attivazione che della SIM (o dell’eSIM) sono completamente gratuiti, rendendo questa proposta ancora più vantaggiosa.

Il codice coupon, in base agli SMS mostrati finora dagli utenti, dovrebbe avere come scadenza il prossimo 22 dicembre, ma ovviamente le condizioni potrebbero essere diverse in base al caso considerato. Tuttavia, per ricevere maggiori chiarimenti su questa e su tutte le altre offerte Very Mobile attualmente disponibili, vi invitiamo come sempre a visitare il sito ufficiale.