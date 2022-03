Very: minuti illimitati GRATIS verso l'Ucraina

Alla lista degli operatori che in questo periodo di conflitto che vede coinvolte Russia ed Ucraina si dimostra solidale c'è anche Very.

Il virtuale di WINDTRE ha infatti deciso di regalare ai suoi clienti minuti illimitati verso tutti i numeri ucraini sia di rete fissa che di rete mobile.

Questo MVNO utilizza la Top Quality Network dell'operatore arancione soltanto che viene applicata una limitazione di velocità stanziata a 30 Mbps sia in download che upload.

Very: minuti gratis verso l'Ucraina

Il second brand di WINDTRE offre, come abbiamo detto, offre un'opzione che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri ucraini fissi e mobili per tutti i clienti.

Per poter chiamare l'Ucraina, però, è necessario disattivare il blocco delle chiamate a sovrapprezzo, questo perché Very Mobile di default blocca tutte le chiamate verso numeri esteri ed a pagamento.

L'operatore virtuale low-cost di WINDTRE ha annunciato quest'azione solidale attraverso i suoi social con questo post:

Siamo dalla parte della pace, sempre. Per questo, da oggi, vi diamo minuti illimitati verso l’Ucraina, per permettervi di fare arrivare le vostre parole di supporto e conforto dove più serve. Per utilizzarli basta andare sull’app Very in “Offerta” > “Blocco e chiamate e dati” e togliere la spunta a “Blocco chiamate internazionali” salvando le impostazioni.

Come possiamo notare, dunque, Very a differenza del fratello maggiore mette a disposizione minuti illimitati verso qualsiasi gestore ucraino. WINDTRE, invece, offre le chiamate senza limiti solamente verso uno specifico operatore, Kyivstar.

Inoltre, i minuti senza limiti promozionali offerti da Very Mobile sono disponibili a tempo indeterminato. L'operatore virtuale, infatti, non ha specificato la scadenza di questa promozione.

Questo addon è completamente gratuito sia per i già clienti sia per chi attiva una nuova SIM Very oppure decide di cambiare operatore.

Al termine del periodo promozionale, l'opzione verrà disattivata in automatico.