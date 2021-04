Vero 5G è la nuova opzione di TIM che verrà offerta ai suoi clienti a partire da Lunedì 26 Aprile. Questo addon offre, come dice il nome, la possibilità di navigare con la nuova rete di quinta generazione.

Vero 5G di TIM: i dettagli

La nuova opzione offre a tutti i clienti TIM l’abilitazione del 5G a soli 5 euro mensili. La rete di quinta generazione di TIM differisce da quella WINDTRE, questa infatti, permette di raggiungere la velocità massima di 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload. Per navigare in 5G è necessario possedere uno smartphone compatibile ed una promozione con del traffico internet mensile.

La rete 5G di TIM è disponibile a Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Monza, Verona, Ferrara, Benevento, Courmayeur e Portovenere, Cortina, Sanremo, Livigno e Selva di Val Gardena. A partire dal 26 Aprile, dunque, tutti i clienti potranno attivare il 5G sul loro smartphone compatibile a soli 5 euro al mese, anziché 10€ mensili.

Costi ed altro

Oltre al canone mensile di 5 euro mensili, l’opzione Vero 5G di TIM non ha alcun costo di attivazione. Inoltre, per i clienti che acquistano in un negozio TIM uno smartphone 5G rateale o in un’unica soluzione, avranno per 3 mesi l’opzione gratuita.

