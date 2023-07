Ventilatore Portatile a 12,55 euro? Solo su Amazon!

Grazie a questa super offerta oggi stesso potete combattere questa calda estate grazie al ventilatore portatile WOWGO a soli 12,55 euro scontato del 5%. Si tratta di uno sconto molto piccolo, ma il prezzo finale è il più basso di sempre.

Ventilatore portatile WOWGO: portatile ed efficiente

Questo ventilatore non è ottimo solo per il prezzo super conveniente, ma è un validissimo prodotto che vi aiuterà a rilassarvi e soffrire un po’ meno il caldo. Con un peso di soli 146 grammi, è dotato di una batteria ricaricabile da 2500mAh che può essere ricaricata facilmente tramite adattatore per telefono, computer.

Avrete la possibilità di scegliere 3 modalità di velocità tra cui bassa velocità, media velocità e alta velocità e potrete regolare la velocità secondo le vostre necessità premendo semplicemente un pulsante. Inoltre, la maniglia del ventilatore è regolabile a 180° così da essere utilizzata come ventilatore a mano, ventilatore da tavolo pieghevole o come ventilatore da collo con la catena regolabile in lunghezza. Il ventilatore WOWGO risulta stabile e portatile grazie al tappetino antiscivolo. La ventola è super leggera e può essere ripiegata in modo tale da poterlo riporre in borsa e portarlo ovunque vogliate.

E non finisce qui, potrete pulire molto velocemente e facilmente il ventilatore grazie al rivestimento staccabile. Dite basta al caldo torrido e acquistate questo ventilatore portatile a soli 12,55 euro con uno sconto del 5%. Inoltre, i clienti Prime possono usufruire della spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.