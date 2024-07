Ventilatore e purificatore Dyson Pure Cool: 50€ di risparmio sul sito ufficiale

Dyson Pure Cool è un purificatore e ventilatore della celebre azienda britannica. Grazie alla tecnologia Air Multiplier, purifica l’aria di un’intera stanza, e in più emette un potente flusso di aria per rinfrescare l’ambiente quando se ne ha più bisogno.

In queste ore, il dispositivo Pure Cool si trova in pre-ordine sul sito ufficiale di Dyson al prezzo scontato di 349 euro invece di 399 euro. Pre-ordinandolo ora, dunque, si risparmiano 50 euro. Incluso nella confezione c’è anche un telecomando curvo e magnetico, attraverso cui è possibile gestire a distanza l’apparecchio.

Dyson Pure Cool in pre-ordine a 349 euro sul sito ufficiale

Per le sue caratteristiche, Dyson Pure Cool rappresenta un ottimo investimento sia per le famiglie con bambini sia per quanti lavorano in smart working da casa e hanno la necessità di avere un ambiente di lavoro non solo pulito e fresco, ma soprattutto sano.

Uno dei fiori all’occhiello del dispositivo Dyson è il sistema di filtrazione a 360 gradi, costituito da un filtro HEPA e un filtro a carboni attivi. Con la loro azione combinata, i due filtri aiutano a rimuovere gas e odori. Nello specifico, il purificatore 2 in 1 è in grado di eliminare il 99,95% delle particelle microscopiche presenti nell’aria, inclusi peli di animali, batteri e pollini (fino a 0,1 micron).

A proposito del filtro, al di là della pulizia semplificata (non vi sono né pulsanti ingombranti o pale), offre una manutenzione facile e veloce: il prodotto è dotato di un sensore che rileva in automatico la durata del filtro, così da avvertire il proprietario quando è da cambiare.

Il purificatore e ventilatore Dyson Pure Cool si trova in pre-ordine sullo store ufficiale a 349 euro anziché 399 euro. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.